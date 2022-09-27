في يوم السياحة العالمي.. محافظ مطروح: وفرنا جميع الخدمات بواحة سيوة

تعد واحة سيوة من أهم المدن السياحية في مصر، ومن أجمل المدن الجاذبة للسياحة البيئية والسياحة العلاجية والسياحة الترفيهية والسياحة الأثرية وسياحة السفاري، وسياحة المهرجانات، وتزامنًا مع يوم السياحي العالمي 2022، تستقبل سيوة خلال هذه الأيام رحلات عديدة من مختلف مدن ومحافظات مصر للاستمتاع بالمزارات السياحية المتنوعة، مع انطلاق الموسم السياحي الجديد.

وحول استعدادات سيوة للموسم السياحي الجديد قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن» إن الواحة استعدت بجميع الخدمات وتوفيرها للزائرين، وجار الانتهاء من رصف طريق سيوة مطروح وازدواجه طريق خرساني، وتجهيز جميع المزارات وتنظيف الشوارع من خلال فرق النظافة والمعدات بمجلس مدينة سيوة، وتوافر جميع الاحتياجات من مياه وكهرباء وإنارة أعمدة الشوارع وتشجير الطرق الرئيسية ومدخل المدينة، والتوعية بالحفاظ على البيئة وطبيعة سيوة الجميلة، ليكون موسمًا سياحيًا متميزًا.

من جانبه، قال فتحي عبدالله صاحب إحدى شركات السياحة في سيوة، إن يوم السياحة العالمي يوافق هذا العام 27 سبتمبر 2022، وتتوافد الأفواج السياحية من المصريين ورحلات من السياح الأجانب هذا الأسبوع، مع بداية موسم السياحة الجديد، والذي يبدأ مع نهاية شهر سبتمبر من كل عام، ويستمر حتى شهر أبريل.

وأوضح «عبدالله» أن سيوة تنتعش خلال هذه الفترة باستقبال الزائرين من كل مكان، داخل وخارج مصر، ومنها دول بولندا وإيطاليا وفرنسا وأمريكا وألمانيا وبريطانيا وأندونيسيا والفلبين ومن الدول العربية.

أشهر مزارات واحة سيوة

أما محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، فقال إن واحة سيوة بها العديد من المزارات السياحية التي تجذب الزائرين من بينها قلعة شالي «سيوة القديمة»، ووجبل الموتي ومعبد آمون وعين كليوباترا ومتحف البيت السيوي ورحلات سفاري إلي بحر الرمال الأعظم، وبئر واحد والعين الباردة، وجزيرة فطناس، وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر والإقامة في الفنادق والمنتجعات السياحية المقامة على النظام البيئي القديم مبنية بالكرشيف وجريدة وجذوع النخيل، كما تجذبهم تناول الأكلات السيوية الشهيرة.

أسواق وبازارات سيوة

ويتميز مناخ سيوة خلال هذه الأيام بأحواء دافئة صباحاً ومعتدلة ظهراً وباردة في منتصف الليل، حسب وصفي عليوة صاحب فندق سياحي بسيوة، الذي قال لـ«الوطن» إن واحة سيوة بها العديد من الأسواق التجارية وجميعها في وسط المدينة، بجوار قلعة شالي وبازارات لشراء منتجات سيوة الزيتون وزيت الزيتون والتمور بجميع أنواعها والنعناع والملوخية السيوي والكركديه والعرقسوس، وانتيكات الملح الأباجورات المصنعة من الملح الصخري، والصناعات اليدوية من ملابس المرأة السيوية اليدوية والمطرزة.