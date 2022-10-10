«وادي الملوك».. أول مطعم على الطراز البيئي بطريق مطروح سيوة (صور)

تحفة معمارية صنعها أبناء سيوة على طراز بيئي مميز، ولمسه أثرية تعود للعصور القديمة، ليجذب المطعم السيوي «وادي الملوك» الزائرين من المصريين والأجانب، ويصبح علامة فارقة لتنشيط السياحة في الواحة، في مدينة السحر والجمال التي تستقبل وفود سياحية من مختلف دول العالم على مدار العام في ظل التنوع السياحي المتميز الموجود بها.

«(وادي الملوك) هو مزار سياحي في سيوة وقعدة متميزة أكثر منه مطعم».. هكذا تحدث عبدالله ثابت من أبناء سيوة لـ«الوطن» عن المكان الفريد من نوعه، حيث يقع على بداية طريق سيوة مرسى مطروح من اتجاه الواحة، وهو محاطًا بالحدائق والأزهار وأشجار الزيتون والنخيل، وعندما تجلس به تشعر وكأنك في متحف ملكي، ويحيطه إنشاءات بجواره من الطراز البئي السيوي القديم من الكرشيف وهو مزيج من الملح والطين وأسقف بجذوع وجريد النخل.

أكلات سيوية تجذب السياح

«يبحث السياح والمصريون خلال زيارتهم واحة سيوة، عن الأكلات السيوية الشعبية التي تشتهر بها ولذلك حرصنا على توفيرها لهم من خلال المطعم السياحي وادي الملوك»، حسب عيسى الشهيبي من العاملين بالمطعم، ومن بين أبرز تلك الأكلات «الملوخية السيوي وأبو مردم، الفراخ ولحوم الجديان التى تسوى تحت الأرض على الحطب، الرز السيوي، البط، الكمونية، العيش السيوي المخبوز يدويًا في الطابونة مع الزيت السيوى المخلل ذو المذاق الطيب»، إلى جانب المشروبات السيوية الساخنة والباردة، منها الشاي باللويزا والزردة على راكية النار، والمانجا بالريحان.

أهم المزارات السياحية في سيوة

محمد بكر رئيس مدينة سيوة أكد في حديثه لـ«الوطن»، أنّ الموسم السياحي الشتوي الجديد انطلق في شهر أكتوبر الجاري ويستمر حتى شهر أبريل المقبل، والواحة استعدت بشكل جيد، وهناك إقبالًا من الزوار على سيوة خلال هذه الأيام، ومن أشهر مزاراتها السياحية، قلعة شالي ومعبد آمون وعين كليوباترا ومتحف البيت السيوي ومنطقة بئر واحد ورحلات السفاري وجبل الموتى وجزيرة فطناس..