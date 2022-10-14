«ربيع»: قناة السويس للاستزراع المائي تستهدف حصاد 160 طن جمبري بنهاية 2022

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شركة قناة السويس للاستزراع المائي، للتعرف على مستجدات الأعمال ومعاينة حصاد الأحواض المستزرعة من الجمبري وأسماك السهلية والقاروص والدنيس وأسماك العائلة البورية.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خلال تفقده للمزارع السمكية، إن كميات حصاد الجمبري وصلت إلى 71 طنا حتى الآن، ومتوقع وصولها بعد انتهاء موسم الحصاد نهاية العام الجاري إلى 160 طن جمبري.

وتابع أن شركة الاستزراع السمكي تترقب بدأ حصاد موسم أسماك العائلة البورية وسمك السهلية مطلع شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن هناك تطويرا يجرى حاليا على مشروع الاستزراع السمكي.

ربيع: تطوير 350 فدانا لضمهم لمشروع الاستزراع السمكي

وأضاف أن الإدارة الهندسية بالهيئة المشرف العام على المشروع انتهت بالفعل من تطوير 18 شريحة بالكامل بواقع 144 حوضا تمثل 350 فدانا مساحة مائية صافية، فيما يجرى العمل حالياً على استكمال تطوير الشرائح المتبقية والتي تضم 248 حوضا آخرين، لترتفع نسبة إنجاز أعمال التطوير بالمزرعة بالكامل إلى 83 %.

وافتتح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، مسجد الرزاق بشركة قناة السويس للاستزراع المائي، خلال تفقده أعمال التطوير وأحواض الاستزراع السمكي، يرافقه أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومجموعة من قيادات الشركة.

ويبلغ المسطح الداخلي للمسجد 330 مترا مربعا، ومساحته الكلية شاملة المسطحات الخضراء المحيطة به 1200 متر مربع، ويبلغ ارتفاع مأذنته 16 مترا، ويراعي تصميمه التناسق مع تصميم باقي منشآت المدينة الرياضية، ويتسع لعدد 185 مصليا، وهو من تصميم وتنفيذ شركة قناة السويس للاستثمار إحدى الشركات التابعة للهيئة.