أسامة ربيع في احتفالية عيد المرشدين: دورهم عظيم لرفعة شأن قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مرشدي الهيئة كانوا ومازالوا على قدر المسئولية في المواقف الصعبة وتمكنوا من تجاوز العقبات والتحديات التي واجهتهم طوال السنوات الماضية في أزمة كورونا، وخلال أزمة السفينة الجانحة «إيفر جيفن»، ناقلاً إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم خلال احتفالية عيد المرشدين.

وشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مساء أمس الأربعاء، احتفالية الهيئة بمناسبة الذكرى السادسة والستين لعيد المرشد بنادي واحة 29 مارس بالإسماعيلية، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار مرشدي الهيئة على رأسهم الربان محمد زكريا كبير مرشدي الهيئة.

وكرّم الفريق أسامة ربيع، خلال الحفل 14 مرشدًا من أصحاب الكفاءات وذوي مسيرة العطاء المتميزة في خدمة حركة الملاحة في قناة السويس، مشيراً خلال حديثه في الحفل أن الهيئة تحرص على الاحتفال بذكرى عيد المرشد في ليلة 14 سبتمبر، وهو اليوم الذي شهد انتصار الإرادة المصرية على المؤامرة الأجنبية بانسحاب المرشدين الأجانب التي كانت تهدف إلى النيل من الوطن بعد قرار تأميم قناة السويس عام 1956.

«ربيع»: للمرشدين دور عظيم في رفع شأن القناة

وقال الفريق أسامة ربيع، إن المرشدين لهم دور عظيم وجهود مبذولة من أجل الارتقاء بالقناة ورفعة شأنها، لتظل القناة الأسرع والأكثر أماناً عالمياً.

ونقل «ربيع» للمرشدين إشادة وتحية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها قناة السويس مثل أزمة فيروس كورونا، والملحمة البطولية التي قدمها المرشدون بعد تعويم سفينة الحاويات العملاقة، إذ نجح مرشدو الهيئة في تسيير وإرشاد 422 سفينة خلال 4 أيام فقط بمعدل فاق الـ 100 سفينة يومياً.

عبور 83 سفينة في قناة السويس

وشهدت حركة الملاحة عبور 83 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية 4.7 مليون طن، حيث عبرت من الشمال 39 سفينة بحمولات 2.1 مليون طن، فيما عبرت 44 سفينة بحمولات 2.6 مليون طن على رأسهم سفينة الحاويات العملاقة.