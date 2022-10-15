أخطاء شائعة في تناول المضادات الحيوية.. «اوعى متكملش الجرعة»

نظرا لشيوع الممارسات الخاطئة عند تناول المضادات الحيوية، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو توعوي، عن نصائح الاستخدام الأمثل والرشيد لهذه المضادات الحيوية، تجنبا للأخطار التي قد تنجم عن الاستخدام الخاطئ.

ومن خلال مقطع الفيديو الذى نشرته وزارة الصحة والسكان المصرية قالت الدكتورة غادة إسماعيل، مقرر اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية، أن هناك شيوع في استخدام المضادات الحيوية، أما بالنسبة للجراثيم شديدة المقاومة للمضادات الحيوية فقد زادت معدلات انتشارها بما يشكل مشكلة عالمية وليس على مستوى مصر فقط.

بعض المضادات يتم إيقافها بمجرد التحسن

وأوضحت «غادة» أن هناك شيوع لاستخدام المضادات الحيوية فى المجتمع، كما تستخدم أيضا في المجال البيطري لعلاج الحيوانات الأليفة، وتستخدم بشكل عشوائي في المجتمع، وفي بعض المستشفيات يتم استخدامها بشكل غير رشيد، وقد يكون ذلك بسبب سوء اختيار المضاد الحيوي، أو زياد في مدة استخدامه، أو عدم انتظام في الجرعات.

وتابعت حديثها أن من الممارسات الخاطئة والشائعة خلال فترة العلاج تناول المريض المضاد الحيوي، وفور تحسنه يوقف العلاج ولا يكمل الجرعة، فليست جميع المضادات الحيوية يجوز إيقافها فهناك بعض المضادات الحيوية التي يجب إكمال كورس العلاج الخاص بها، وبعض المضادات يتم إيقافها بمجرد التحسن وذلك يرجع إلى الطبيب لمعالج.

وأضافت «غادة» أنه يوجد لدينا منظومة لرصد الأمراض المعدية، وأخرى لرصد الجراثيم شديدة المقاومة للمضادات الحيوية، وتوجد هذه المنظومة على تطبيق بالهاتف، حيث يتم استخدام هذ التطبيق من قبل فرق مكافحة العدوى داخل المستشفيات، لتسجيل حالات عدوى المستشفى ونتائج المعامل التي يوجد بها نوع الجرثومة.

وأشارت إلى بدء عمل لجان داخل المستشفيات منذ سنتين او ثلاث سنوات، حيث تتمثل وظيفة هذه اللجان في تحديد النمط السائد للجراثيم، وتحديد نوع الجراثيم الأكثر انتشارا، وأكثر أنواع المضادات الحيوية التي يجب استخدامها، كما أنها تضع سياسة الاستخدام الأرشد لهذه المضادات، كما يوجد داخل المستشفيات أيضا بعض كتيبات التوعية.

الجرعة أصبحت تؤخذ على حسب وزن المريض

كما أنه في الوقت الحالي لا تؤخذ الجرعة على حسب ما هو مدون على العلبة، ولكن الجرعة أصبحت تؤخذ على حسب وزن المريض، حالته، ووظائف الكبد والكلى، بالإضافة إلى أن الاستخدام الرشيد يساعدنا على إيقاف استخدام بعض المضادات الحيوية، وذلك لأن المضاد الحيوي الذى يتم إيقافه ثم نعود لاستخدامه مرة أخرى تزيد حساسية الجراثيم تجاهه، ولا يكون لديه المقاومة ضد هذه الجراثيم.