طب كفر الشيخ ينظم المؤتمر العلمي الأول لقسم الأمراض الصدرية

نظم قسم الأمراض الصدرية في كلية الطب بجامعة كفر الشيخ مؤتمر علمي بعنوان «المؤتمر العلمي الأول لقسم الأمراض الصدرية»، اليوم الخميس، في فندق هلنان دريم بمدينة السادس من أكتوبر.

شارك في المؤتمر أساتذة طب الأمراض الصدرية ورؤساء الأقسام من جامعات «بنها - القاهرة - المنوفية - المنصورة - طنطا - الزقازيق - بني سويف» وأطباء الصدر بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور هاني حسين، أستاذ أمراض الصدر بكلية طب كفر الشيخ، والرئيس الفخري للمؤتمر الدكتور محمد حنتيرة، أستاذ أمراض الصدر وعميد كلية طب جامعة طنطا.

بناء مجتمع صحي يواكب أعلى درجات التقدم

جاء ذلك، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بإشرف الدكتور طه محمد إسماعيل، عميد كلية الطب.

حضر المؤتمر، الدكتورة نهلة نصير، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد صدقة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل الفقي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار تفعيل دور الجامعة في بناء مجتمع صحي يواكب أعلى درجات التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة.

في بداية انطلاق المؤتمر رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالمشاركين، متمنياً أن يعود المؤتمر بالنفع على الجامعة والقطاع الطبي بشكل عام، من خلال التعرف على كل جديد ومثمر وتبادل الخبرات العلمية بين الجامعات المختلفة، والتثقيف الصحي لجميع فئات المجتمع حول التميز في الممارسات الطبية الآمنة، والتقنيات الحديثة في الكشف المبكر والعلاج، والبحث العلمي وتطوراته في المجالات المختلفة التي تواكب مجريات الخدمة الطبية المتطورة.

ربط التجارب البحثية بالواقع وتبادل الخبرات

ووجّه رئيس الجامعة التحية للمشاركين بالمؤتمر، وإدارة كلية الطب المنظمين للمؤتمر، معربًا عن أمله أن يصل المؤتمر بنتائج وتوصيات مهمة تحقق الهدف من إقامته في ربط التجارب البحثية بالواقع وتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد في مجال التحديات المعاصرة للرعاية الطبية لتقديم رعاية صحية تلبى احتياجات كافة مستويات المؤسسات الصحية المحلية والإقليمية.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنّ المؤتمر شارك فيه نخبة من أساتذة طب الأمراض الصدرية ورؤساء الأقسام من عدد من الجامعات، لتبادل الخبرات ونتائج الأبحاث في علوم الأمراض الصدرية، وتطوير أساليب البحث العملي، مؤكدًا أنّ تبادل الخبرات يمثل واحدًا من الركائز الأساسية المهمة لمنظومة الرعاية الصحية والطبية المتكاملة التي تحرص جامعة كفرالشيخ على تحقيقها.