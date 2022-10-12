التموين: التنسيق مع البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية لمستوردي القمح الحر

أكد علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أنه وجه بإتاحة شراء القمح من جانب هيئة السلع التموينية لمن يرغب من =مطاحن 72% لإنتاج الخبز الفينو والسياحي، ولصناع المخبوزات، والحلويات، والمكرونات ‏بسعر 8700 جنيه للطن الواحد، وذلك من خلال التقدم بطلب لهيئة السلع التموينية.

10 آلاف جنيه لطن سعر المكرونة

‏وأشار خلال اجتماعه اليوم برئيس غرفة صناعة الحبوب ‏ومشتقاتها، وممثلي مصانع المكرونة وممثلي مطاحن 72%، وبحضور قيادات وزارة التموين أن الوزارة أيضا ستتيح الدقيق ‏لمصانع المكرونة التي تعمل في منظومة السلع التموينية بسعر 10 آلاف جنيه للطن اعتبارا من يوم السبت الموافق 15/10/2022.

إتاحة واستقرار أسعار الدقيق الحر

وأكد وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أن تلك الإجراءات تأتي بهدف الحفاظ على إتاحة واستقرار أسعار الدقيق الحر اللازم لصناعة الخبز الفينو والخبز السياحي وكذلك صناعة المكرونة، وذلك في ظل الأزمات التي يواجهها ‏العالم، ونقص سلاسل الإمداد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ‏وارتفاع أسعار القمح عالميا.‏

وشدد المصيلحي على ضرورة أن تكون المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق من مطاحن 72% مخابز سياحية مرخصة، وان ‏تكون مصانع المكرونة المتقدمة للحصول على الدقيق متعاقدة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏لإنتاج مكرونة مورده لصالح منظومة السلع التموينية.

توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمستوردي القمح الحر

وفي سياق متصل، أضاف المصيلحي، أنه جرى التنسيق مع محافظ البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمستوردي القمح الحر واللازم للإنتاج الدقيق الحر، موضحا أن هذه الإجراءات وتلك التحركات الحكومية الرسمية ممثلة في وزارة التموين ستسهم في ضبط الأسواق والأسعار لسلعتي القمح والدقيق الحر واللازم لإنتاج الخبز الحر السياحي والمخبوزات، والحلويات، والخبز الفينو، وصناعة المكرونة خلال ‏الفترة المقبلة.