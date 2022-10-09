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البنك المركزي يطلق استراتيجية الشمول المالي 2022-2025

كتب:

مارينا رؤوف
10:08 ص | الأحد 09 أكتوبر 2022
البنك المركزي

البنك المركزي

أطلق البنك المركزي المصري استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، بما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الاعتماد على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية

 أُعدت الاستراتيجية على أساس علمي، وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.

وترتكز استراتيجية الشمول المالي على 4 محاور أساسية يتمّ العمل عليها بشكل مستدام.

 

 

إتاحة الخدمات المصرفية لكل فئات المجتمع

وتأتي صياغة استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، في إطار حرص البنك المركزي المصري، على التعاون مع كل مؤسسات الدولة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لكل فئات المجتمع -بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة- وتمكينهم اقتصاديًا، إضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويسهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.

وتأتي الاستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري- من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، حيث ارتفعت تلك المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.