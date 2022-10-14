«هنا الكلية الجوية».. حلقة خاصة على DMC بمناسبة عيد القوات الجوية (فيديو وصور)

عرضت قناة «dmc»، مساء اليوم الجمعة، حلقة خاصة بمناسبة عيد القوات الجوية، حيث حاور الإعلامي أحمد الدريني مجموعة من أبطالنا من داخل الكلية الجوية.

حوارات تكشف كيفية تدريب وتأهيل الطيارين الجدد

تضمَّنت الحلقة حوارات تكشف كيفية تدريب وتأهيل الطيارين الجدد وأبرز المقومات الجسدية والنفسية التي يجب أن تتوافر في المقبولين وتفاصيل الدراسة عامًا تلو الآخر حتى التخرج والانضمام إلى نسور القوات الجوية.

وجَّه «الدريني» مقدمة قوية في بداية الحلقة عن القوات الجوية المصرية وبطولاتها، حيث أكد أنه لا يزال الطيران المصري عقابًا سماويًا لمن تسوَّل له نفسه إيذاء هذا الوطن داخل حدود البلاد أو خارجها، مؤكدًا أنه من الكلية يتخرج الطالب مقاتلًا في صفوق الجيش المصري بعد تدريبات مكثفة في كل التخصصات القتالية والجوية.