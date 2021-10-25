مدير الكلية الجوية: الطلاب يحصلون على أعلى مستويات التدريب

قال اللواء طيار أركان حرب علي حسن علي، مدير الكلية الجوية، إنّ الطلاب يحصلون على أعلى مستويات التدريب، موضحا: «لدينا 4 محاور، العسكري والوجداني والمهاري والمعرفي».

المحور الوجداني مستمر طوال سنوات الدراسة لبناء شخصية الطالب

وأضاف خلال أحاديث أجراها الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر التلفزيون المصري: «ندرب الطلاب في المحور العسكري منذ يومهم الأول في الكلية حتى يوم التخرج، والمحور الوجداني مستمر معنا طوال سنوات الدراسة لبناء شخصية الطالب، لتدريبهم على الإعداد وسرعة التصرف وكيفية اتخاذ قرار مدروس وعدم التهور، وبالتالي نستفيد من متخصصين في العلوم الإنسانية لتقديم التدريب الوجداني بالبرامج الخاصة».

ولفت إلى أنّه يتم تدريب الطلاب على المحور المعرفي في جناح العلوم بالكلية، حيث يلقى اهتماما كبيرا من قيادة الكلية والقيادة العامة للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أنّ مناهج الكلية تحتوي على كتب إلكترونية بها مناهج تفاعلية، وتمنح الفرصة للطالب بالتعايش مع المناهج بالصوت والصورة.