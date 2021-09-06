بعد خفض التنسيق 3%.. شروط وخطوات التقديم في الكلية الجوية 2021

صدّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تخفيض النسبة المئوية للقبول بالكلية الجوية لتكون بحد أدنى 52%؜ بدلًا من 55% لهذا العام، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على زيادة أعداد الطيارين، وطبقا للشروط والمحددات العامة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، شروط وإجراءات القبول في الكلية الجوية وفقًا للموقع الرسمي لوزارة الدفاع على النحو التالي:

شروط القبول في الكلية الجوية

- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية ومن أبوين وجدين متمتعين بها.

- حسن السير والسلوك والميول والاتجاهات.

- غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة على ألا يكون سبق الحكم عليه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة حكمًا قضائيًا في أي جريمة خاصة الجرائم المخلة بالشرف.

- ألا يكون سبق فصله تأديبيًا أو لعدم اللياقة الطبية أو عدم الصلاحية للحياة العسكرية من إحدى الكليات أو المدارس العسكرية.

- الحصول على شهادة الثانوية العامة بقسميها «العلمي / الأدبي» والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة.

- ألا يكون مضى على حصول الطالب على الشهادة أكثر من عام واحد.

- ألا يزيد سن الطالب عن 21 عامًا.

- أن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الطبية المقررة.

- اجتياز اختبار اللياقة البدنية وقفزة الثقة وفقًا للقواعد المقررة.

- اجتياز الاختبار الشخصي «كشف الهيئة» وفقًا لتقييم لجنة الاختبار.

خطوات التقديم في الكلية الجوية

ويتم التقديم في الكليات والمعاهد العسكرية من خلال موقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية على الإنترنت من هنـــــــــا.

بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والدبلومات عليهم اتباع التعليمات الآتية:

- يراعى الالتزام بالدقة في عملية تسجيل البيانات الأساسية والمجموع والنسبة المئوية.

- ضرورة كتابة جميع الأسماء رباعيًا والعنوان تفصيليًا فى جميع مراحل تسجيل البيانات.

- ضرورة مراجعة البيانات مع ولي الأمر قبل الحفظ النهائي.

- بعد الانتهاء من ملئ ومراجعة البيانات يتم القيام بالحفظ النهائي للبيانات.

- بعد الانتهاء من الحفظ النهائي للبيانات سيتم ظهور تاريخ التواجد بالكلية الحربية لشراء الملف.

- قم بطباعة البيانات ثم توجه إلى الكلية الحربية ومعك الورقة المطبوعة الموضح بها تاريخ تواجدك.

بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية اتباع التعليمات الآتية:

- لن تتمكن من عرض أو طباعة أو تحميل النموذج الخاص بك، إلا بعد الحفظ النهائي للبيانات.

- بمجرد الحفظ النهائي للبيانات لن تتمكن بعد ذلك من تعديل أو حذف أية بيانات، ستتمكن فقط من عرض أو طباعة أو تحميل النموذج الخاص بك.

- يُفضل مراجعة جميع البيانات مع ولي أمرك قبل الحفظ النهائي.

- لن يتم التعامل مع مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية إذا لم تحتوي على نسخة مطبوعة من النموذج الخاص بك، والذي تم استخراجه من خلال الموقع الالكتروني، ودون أي تعديل (بالكتابة أو الطباعة أو الكشط أو الشطب أو غيره)، وموقعًا يدويًا منك ومن ولي أمرك.