مدير الكلية الجوية: إضافة سنة رابعة أراح الطلاب.. و20% من الدراسة «إدارة أعمال»

أكد اللواء طيار أركان حرب يسري هلال، مدير الكلية الجوية، أن القيادة العامة للقوات المسلحة توفر التطور التكنولوجي اللازم لتدريب طلاب الكلية الجوية، سواء زيادة ساعات الطيران اثناء الدراسة ونوعية الطيران لمواكبة التطور التكنولوجي.

دراسة برنامج إدارة الأعمال بالتعاون مع جامعة الزقازيق

وأوضح «هلال» خلال لقائه مع أحمد الدريني في برنامج «عن قرب» المذاع عبر قناة «dmc»، أن الطالب الطيار المقاتل يتم تأهيله لدراسة إدارة الأعمال بكلية إدارة الأعمال في برنامج بيني مع جامعة الزقازيق لدراسة برنامج إدارة أعمال الطيران لإفادة الطالب ليكون طيارا مؤهلا لإدارة الطيران والمطارات.

وأشار إلى أن إضافة فرقة رابعة جعلت الوضع مريحا للطلاب، إذ أصبحت الكلية 4 سنوات يدرس خلالها الطلاب 8 شهور، وهو أمر مفيد لهم، لافتًا إلى أنهم يدرسون نفس عدد ساعات كورس الطيران بالإضافة للبرنامج.

مواد مشتركة مع كلية إدارة الأعمال

وكشف مدير الكلية الجوية تفاصيل دراسة الطلاب لبرنامج إدارة الأعمال، لافتًا إلى أنهم يدرسون 40% من مواد مخصصة لهم و20% مواد مشتركة مع طلاب كلية إدارة الأعمال ونظم المعلومات.

وأكد مدير الكلية الجوية أن الطالب يتخرج وهو مؤهل على أعلى مستوى كطيار، فضلا عن الدراسة المدنية التي توسع المدارك والأفق، لافتًا إلى انبهار أساتذة جامعة الزقازيق بما يدرس لطلاب الكلية الجوية، مشيرًا لوجود جهاز حاسب آلي لكل طالب عليه مواد الدراسة التي يدرسها.