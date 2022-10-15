قائد جناح العلوم بالكلية الجوية: نصنع خريجا فريدا من نوعه

قال الإعلامي أحمد الدريني، إنه وفي حرب السادس من أكتوبر دكت الطائرات المصرية مواقع الجيش الإسرائيلي فلم تتركه إلا عصفا مأكولا، ثم كانت البطولة في أقصى صورها يوم الرابع عشر من أكتوبر في معركة المنصورة الجوية، وحينها أجهض الطيران المصري الباسل هجوما ضخما شنه العدو.

التومي: يكون خريج الكلية الجوية شخص فريد من نوعه

وخلال الحلقة الجديدة من البرنامج الوثائقي «عن قرب»، والمذاع على فضائية «DMC» فقد قال العقيد طيار أركان حرب وليد التومي، قائد جناح العلوم فى الكلية الجوية، عن وظيفة الجناح، إن الجناح يتوافر فيه كل ما يحتاجه الطلاب من أجل إثراء الجوانب العلمية لديهم، وحتى يكون خريج الكلية الجوية شخصا فريدا من نوعه.

التومي: الفصول الدراسية باتت مجهزة بشكل كامل وتكنولوجي

وأوضح خلال البرنامج أن الفصول الدراسية باتت مجهزة بشكل كامل وتكنولوجي كبير، مشيرا إلى أن كل طالب فى طلاب الكلية الجوية لديه جهاز كمبيوتر خاص به، بخلاف تطور المناهج الذي حدث مؤخرا وبشكل كامل وفق التطوير بالنظام الدراسي، والمحاضرات التفاعلية، وفق أحدث النظم سواء من داخل الكلية أو خارجها.

وتابع: «لدينا نموذج للمحاكاة بداخل الكلية الجوية، ودي كمان تطورت بشكل كامل، وجزء خاص بالتوجيه والمراقبة، ولدينا تجربة تعليمية متكاملة سواء من الجانب النظري أو العملي، ولدينا معامل لغة على أعلى مستوى، ما يناسب الدراسة فى الكلية الجوية».

من جانبه، قال الرائد طيار أشرف عبدالحق، عضو هيئة تدريس الكلية الجوية، إن الكلية تقوم بإعداد الطلاب بشكل بدني ونفسي في المقام الأول، ثم إعداد الطيار ذاته، «العلاقة بينا بتكون زي علاقة الأب والابن، ولازم علشان الطالب يستوعب مني الكلام ده أكون قريب منه أوي وفاهم كل ردود أفعاله ونظرات عينه وأدائه».

واستطرد: «طلاب الكلية الجوية بنسألهم إنتوا دخلتوا الكلية ليه، وأغلبهم بيكون عايز ينول الشهادة أو يدافع عن الوطن».