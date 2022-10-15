بركات يوجه نصيحة لـ سافيو وشادي حسين قبل مواجهة المنستيري

وجه محمد بركات نجم الأهلي السابق، نصيحة إلى الثنائي برونو سافيو وشادي حسين، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، المقرر إقامتها مساء اليوم، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

ووجه بركات في تصريحات تلفزيونية، نصيحة إلى شادي حسين وسافيو بالتركيز في تواجدهم بالثلث الأمامي الأخير، وقال نجم النادي الأهلي السابق: «لا أريد أن أرى مجهودا مهدرا في تراجعهما حتى خط الوسط، لاستلام الكرة وبناء الهجمة».

وأضاف بركات، أن مارسيل كولر مدرب الأهلي يحب الكرة الهجومية، وتوقع نجم «الشياطين الحمر» السابق، أن يحقق ممثل الكرة المصرية نتيجة كبيرة ضد منافسه التونسي.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا