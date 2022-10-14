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تقارير تونسية: غياب مدافع الاتحاد المنستيري عن مواجهة الأهلي

كتب:

حسن مظهر
05:44 م | الجمعة 14 أكتوبر 2022
محمد الصغراوي

محمد الصغراوي

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن ضربة موجعة لفريق الاتحاد المنستيري، قبل مواجهة الأهلي، في إياب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء المنتظر بين الفريقين غدًا، على ملعب «الأهلي وي السلام»، بحضور 10 آلاف مشجع.

وذكرت صحيفة «الشعب» التونسية، أن مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري، ستكون صعبة للغاية، خاصة أنه يواجه الفريق صاحب الرقم القياسي في عدد بطولات دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من أن المنستيري يعلم صعوبة المهمة، ولكنه يراهن على التأهل لدور المجموعات لأول مرة في تاريخه في المباراة المرتقبة، خاصة أنه تعرض للخسارة في المباراة الماضية بهدف دون رد في الوقت القاتل.

وكشفت الصحيفة عن أن محمد الصغراوي مدافع الفريق، سيغيب عن المواجهة بداعي الإصابة، ولم يغادر مع الفريق إلى القاهرة من أجل مواجهة الأهلي في المباراة المنتظرة.

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