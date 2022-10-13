«كولر» يرفض إجراء تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنستيري

يحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري، مارسيل كولر، مصير التشكيل الذي سيخوض به الفريق خلال مباراة الاتحاد المنستيري، المقرر إقامتها بعد غد السبت، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة الجارية.

ويواصل الفريق تدريباته اليوم، إذ يدخل معسكرًا مساء اليوم عقب التدريب الرئيسي الذي سيخوضه، وسيجري المدرب السويسري تقسيمة خاصة للاستقرار على العناصر التي سيخوض بها موقعة السبت المقبل.

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