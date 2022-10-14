«سطح أخضر».. مبادرة لمواجهة التغيرات المناخية بجامعة الأزهر .. «فيديو»

قال المهندس أحمد جابر، مسؤول ملف الجامعة الخضراء بجامعة الأزهر، ومؤسس مبادرة «سطح أخضر»، إن المبادرة لها أبعاد إيجابية عديدة بيئيًا ونفسيًا وجماليًا وصحيًا، موضحًا أن الهدف الرئيسي منها بيئي وهو التغلب على النقص في المسطحات الخضراء، فمبادرة سطح أخضر تعمل على زراعة الأسطح وتحويلها لحدائق بدلًا من كونها مخزن للمخلفات التي تشوه المظهر الجمالي وينتج عنها أضرار صحية وبيئيا.

تفتقر مصر للمساحات الخضراء

وأضاف جابر، خلال حواره لبرنامج «8الصبح»، مع المذيعتين هبة ماهر ورحمة خالد، عبر فضائية «DMC»، أنه وفقًا لإحصائية جهاز التعبئة والإحصاء، تفتقر مصر للمساحات الخضراء، وتعمل المبادرة على تحقيق الأهداف المتمثلة في زيادة المساحات الخضراء بمصر للحفاظ على البيئة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل.

وأوضح جابر أن مصطلح الجامعة الخضراء يُطلق على المؤسسات الأكاديمية التي تستطيع أن تحقق اكتفائها من الموارد الطبيعة دون المساس بحقوق الأجيال الجديدة، متابعًا أن ذلك المصطلح يلفت الانتباه إلى جميع طلابها ومنتسبيها إلى ضرورة تقليل الانبعاثات الكربونية بالحرم الجامعي التي تكاد تكون مقاربة للصفر، إلى جانب الاهتمام بالقضايا البيئة.

جامعة الأزهر بصدد إنشاء وتجهيز مبنى «بايو مناخي»

واستطرد «جابر»، أن الجامعة تهتم بعدة محاور للوصول لأهداف تلك المبادرة وهي البنية التحتية، والنقل، والمخلفات، والمياه، البحث العلمي، مشيرا إلى أن جامعة الأزهر بصدد إنشاء وتجهيز مبنى «بايو مناخي»، يتوافق مع المعايير العالمية، وذلك علاوة على تطويرها للمقاعد المنتشرة بالحرم الجامعي من خلال تزويدها بألواح طاقة شمسية لإنارة الكشافات أثناء الليل.

وتابع أنه تم إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تقدر بنحو 27 ميجا وات سنويا لتضيء المبنى الإداري بالجامعة، وجاري تنفيذ ذلك على باقي مباني الحرم الجامعي، مشيرا إلى أن محطة الطاقة الشمسية ساهمت في تخفيض انبعاثات الكربون من الحرم الجامعي بمقدار 80 طن بالسنة الأولى، إلى جانب توفير استهلاك الكهرباء بحوالي 160 ألف جنيه.

استبدال كافة الأجهزة المضيئة بالجامعة إلى أجهزة موفرة للطاقة

ولفت إلى إنشاء وحدة لتوليد الطاقة بالرياح بكلية الهندسة إلى جانب وحدة لتوليد الهيدروجين من المياه بكلية الهندسة الزراعية، علاوة على استبدال كافة الأجهزة المضيئة بالجامعة إلى أجهزة موفرة للطاقة.