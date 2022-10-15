«فرانس فوتبول»: محمد صلاح ضمن أول 6 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

كشف مدير تحرير مجلة«فرانس فوتبول» الأسبوعية الفرنسية، باسكال فيري، عن أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، المحترف بصفوف نادي «ليفربول» الإنجليزي، سيتواجد ضمن أول 6 مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، في حفل، سيقام بعد غدا الاثنين، على «مسرح شاتليه» بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال فيري في تصريحات تلفزيونية، إن صلاح حقق عدة إنجازات مع «ليفربول» في موسم 2021-2022، ليتم اختياره كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك سيتواجد ضمن أول 6 مرشحين للكرة الذهبية.

وأشار مدير تحرير مجلة «فرانس فوتبول»، إلى وجود شيئين يقفان في طريق محمد صلاح، وهما خسارته لنهائي كأس أمم أفريقيا، وعدم تأهله للمشاركة في كأس العالم «قطر 2022».

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