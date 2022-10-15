استشاري يحذر من شرب المياه بالليمون وخل التفاح: يسبب أضرارا للمعدة

مع روتين العمل اليومي والضغوطات التي يتعرض لها الأشخاص، ينسى البعض شرب المياه في أثناء اليوم، الأمر الذي ربما يؤدي لإصابتهم بالجفاف ويؤثر على صحتهم، ويجب عدم إهمال ذلك الأمر حتى لا يصاب الشخص بأضرار صحية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، إن أهم وقت يحتاج فيه الجسم للمياه بعد الاستيقاظ صباحًا مباشرة، لأننا طوال فترة النوم نفقد المياه من خلال بخار الماء الذي نتنفسه، وبالتالي يكون الجسم في حالة جفاف، موضحًا أن المياه على الريق في الصباح لابد أن تكون خالية من أي إضافات خاصة الأحماض.

شرب المياه صباحًا أولى علامات تنبيه الجسم

وأضاف عضو الجمعية المصرية للتغذية، خلال حواره عبر تطبيق «زوم» مع المذيعة داليا أشرف ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، أن شرب المياه صباحًا أولى العلامات التي نستخدمها لتنيبه الجسم، موجهًا المواطنين بضرورة شرب كوب من الماء عند الاستيقاظ.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للتغذية أن إضافة الليمون أو خل التفاح على كوب الماء بكميات كبيرة تمثل خطورة كبيرة على المعدة والجسم، مشيرًا إلى أن الليمون وخل التفاح لهما فوائد صحية ولكن ليس لهما علاقة بفقدان الوزن، مؤكدًا أن الليمون يعوض الجسم ببعض الفيتامينات التي يحتاجها، أما خل التفاح عند شربه مع المياه بعد تناول أي وجبة أو إضافته في الأكل سيساعد في عملية الهضم، محذرًا من خطورة شرب الكافيين على أي معدة فارغة.

يمكن شرب الكافيين بعد أي وجبة

وأشار إلى أنه يمكن شرب الكافيين بعد أي وجبة، وذلك لحماية جدار المعدة من الالتهابات، متابعًا أنه يمكن شرب بعض مشروبات الأعشاب عند الاستيقاظ مثل الينسون والشمر، أما أعشاب التوابل كالقرفة والزنجبيل يجب تجنب شربها على معدة فارغة، موجهًا بضررة شرب الأطفال لكوب الحليب في الصباح.