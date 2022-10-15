وزارة الصحة تحدث الموقع الإلكتروني لحركة تكليف الصيادلة 2022

أعلنت وزارة الصحة والسكان تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بحركة تكليف الصيادلة 2022 لتكون اختيار الجهات الخارجية غير مقيدة بالنطاق الجغرافي للخريج ماعدا الجهات التي تطلب تحديث ذلك، مشيرة إلى أن آخر مرحلة لتسجيل الرغبات هو اليوم الموافق 15 أكتوبر 2022.

تحديث موقع تكليف الصيادلة التابع لوزارة الصحة

ونوهت الوزارة أنه يمكن الدخول على موقع تكليف الصيادلة وهو من هنا، إذ يتم إخفاء الرغبات في بعض الحالات وهي إن تم حدوث أى تغيير فى الاحتياجات سواء بزيادة أو إلغاء أى إدارة، وذلك للسماح للصيدلى بتعديل رغباته بناء على هذا التغيير إن رغب، وتظل رغباته المسجلة سابقا التى عرضت عليه في التقرير الذي يظهر بعد الحفظ موجودة بقاعدة الباينات إن لم يقم باعادة التسجيل مرة أخرى.

خطوات تسجيل الرغبات للصيادلة

وأوضحت الصحة ، خطوات تسجيل الرغبات للصيادلة على الموقع، وقالت إن هناك ثلاث مراحل، المرحلة الأولى لمن لم يقم بالتسجيل من قبل، والمرحلة الثانية لمن سجل البيانات، ويتم رفع صور قسيمة الزواج أو البطاقة الشخصية للمتزوجات فقط .

وأضافت الوزارة أن التكليف هو يصدر من قبل وزير الصحة ويكلف خريجي كليات الطب والصيدلة، وطب الأسنان والمعاهد والمدارس وأفراد هيئة التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من كل الفئات الطبية، لمدة سنتين ويمكن تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن التكليف يتم بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها، وعلى وزير الصحة بعد انتهاء التكليف إعطاء شهادة بعد التكليف لمن يطلبها.