إدارة تكليف الصيادلة التابع لوزارة الصحة تصدر نتيجة جديدة لدفعة 2018

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقع ادارة تكليف الصيادلة، نتيجة الحركة التكميلية للصيادلة دفعة 2018، ويمكن معرفة النتيجة من خلال هذا الرابط.

وقالت الوزارة، عبر موقعها، إن وزارة الصحة والسكان لها حق تكليف خريجي كليات الطب وغيرهم من الصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية.

إدارة تكليف الصيادلة التابع لوزارة الصحة

وتابعت الوزارة، التكليف يأتى فى إطار إعطائهم فرصة للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان قرارها رقم 280، لعام 2021 والذي نص على تكليف خريجي الصيدلة «الحركة التكميلية» من دفعتى 2018، يناير وفبراير 2019 وعددهم 7441 بوظيفة أخصائي صيدلة بالدرجة الثالثة بالمجمعوة النوعية لوظائف الصيدلة للعمل بالجهات الموضحة قرين أسمائهم اعتبارا من الشهر الجاري.

الصحة: التكليف لمدة عامين اعتبارا من تاريخ صدور القرار

وتابع القرار الذي أصدرته وزارة الصحة، أن يكون التكليف لمدة عامين اعتبارا من تاريخ صدور القرار ومراعاة قيام الجهات المكلفين للعمل بها تطبيق احكام القانون رقم 29 لسنة 92 على حالتهم.

وفي سياق متصل أكدت وزارة الصحة والسكان، أن تجديد التكليف يتم بناء على الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها، لافتة إلى أنه لوزير الصحة أيضا الحق في إعطاء شهادة بعدم التكليف لمن يطلبها من ذوي الشأن.