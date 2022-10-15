مصرع شخص غرقا في بحر دسيا بالفيوم

لقي شخص مصرعه غرقا في بحر دسيا بمحافظة الفيوم، ونُقلت الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، ووُضعت تحت تصرف الجهات المختصة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من النجدة، بوجود جثة لغريق ببحر دسيا، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لمواطن يدعى «محمد م ح»، 52 سنة، مقيم بمنطقة الحزن بمدينة الفيوم.

تحرير محضر بالواقعة

ونُقلت الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.