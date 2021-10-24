آخر أخبار محافظة الفيوم.. حوادث طرق وطلب إحاطة وتسمم بالكلور

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الأحد، إصابة 9 أشخاص في 5 حوادث متفرقة في مختلف أرجائها، كما عثر أهالي مركز سنورس على مشردة وتبينّ أنّها من محافظة الغربية ومريضة بالصرع ولا تعلم كيف جاءت للفيوم، كما أنّهت ربة منزل حياتها لمرورها بأزمة نفسية جراء مشاكل زوجية، فيما لقي عامل محارة مصرعه صعقاً بالكهرباء خلال تشطيب شقته، بالإضافة إلى إصابة 4 موظفين بمحطة مياه جرزا بتسمم إثر استنشاق غاز الكلور، وأخيراً تقدمت برلمانية بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بسبب وجود مخالفات بالجملة في فرع مدرسة ستيم للمتفوقين.

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة ضد شوقي

تقدمت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لمناقشته بشأن تدهور الوضع في فرع مدارس «ستيم» للمتفوقين بمحافظة الفيوم، التي تشهد مخالفات بالجملة وعدم تطبيق الشروط الخاصة بها في ذلك الفرع، أبرزها تسليم المدرسة دون فناء أو ملعب وعدم وجود سكن للطالبات وارتفاع عدد الطلاب في الغرفة الواحدة، وعدم توفير وسائل مواصلات، وعدم اكتمال قوة المعلمين، ووجود عجز في المواد العلمية.

إصابة 4 أشقاء في حادث انقلاب سيارة

أُصيب 4 أشقاء في حادث انقلاب سيارة تاكسي، كما أصيب السائق أيضاً، خلال عودتهم من محافظة القاهرة، بسبب السرعة الزائدة، مما تسبب في انقلاب التاكسي على طريق القاهرة الفيوم أمام شعار سنورس، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

إصابة شاب في حادث انقلاب موتوسيكل

أصيب شاب في حادث انقلاب دراجة بخارية «موتوسيكل» بسبب السرعة الزائدة، وذلك أمام مرور سنورس، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

إصابة شخص في حادث تصادم

أُصيب شخص في حادث تصادم دراجة بخارية ودراجة، خلال عبوه الطريق بمنطقة كيمان فارس مستقلاً دراجته، حيث صدمته الدراجة البخارية وسقط أرضاً، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

إصابة شخص سقط عليه جسم صلب

أُصيب شاب بإصابات خطيرة، إثر سقوط جسم صلب عليه خلال عمله في الصوامع، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق مركز الفيوم، وجرى نقله إلى مستشفى مكة التخصصي.

إصابة شخصين في حادث انقلاب موتوسيكل

أُصيب شخصان في حادث انقلاب موتوسيكل «دراجة بخارية» بسبب السرعة الزائدة أمام محطة السكة الحديد بقرية سيلا بنطاق مركز الفيوم، وجرى نقل أحد المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، بينما لم يتم نقل المصاب الآخر لسطحية إصابته.

مريضة بالصرع من محافظة الغربية تائهة بالفيوم

عثر أهالي مركز سنورس بمحافظة الفيوم، على سيدة مشردة تفترش الرصيف أمام موقف السيارات، وتبينّ أنّ اسمها فاطمة وأنّها مصابة بالصرع، ومن محافظة الغربية، ولا تعلم كيف ومتى جاءت للفيوم، وجرى نشر صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي أملاً في التوصل لأسرتها.

ربة منزل تنهي حياتها بحبة الغلة

أنهت ربة منزل بقرية ترسا بمركز سنورس، حياتها، بتناول حبة الغلة السامة، إثر مرورها بضائقة نفسية جراء تكرار المشاكل والخلافات بينها وبين زوجها، وعدم انتهاء تلك الخلافات، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع عامل محارة صعقاً بالكهرباء

لقي مصطفى محمد عطية، 19 سنة، طالب، مصرعه، إثر إصابته بصعق كهربائي، من سلك مكشوف خلال عمله في محارة شقته بقرية الروضة، ليسقط جثة هامدة، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 4 موظفين إثر استنشاق الكلور

أُصيب 4 موظفين في محطة مياه الشرب الواقعة على مفارق جرزا بنطاق مركز طامية، بتسمم، إثر استنشاقهم غاز الكلور بالخطأ خلال عملهم، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وتقديم الرعاية الطبية لهم، ووضعهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم والتصريح لهم بالخروج.