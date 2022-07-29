مصرع 5 وإصابة 52 شخصا في حوادث الطرق خلال 24 ساعة.. الفيوم الأكثر تضررا

تسببت حوادث الطرق خلال الـ24 ساعة الماضية، في إنهاء حياة 5 أشخاص بطرق مختلفة، أحدهم توفى بطريقة بشعة حيث انفصل رأسه عن جسده، كما أسفرت تلك الحوادث عن إصابة 52 آخرين بينهم أطفال في حالة خطرة، فيما حصلت محافظتي الفيوم والبحيرة على نصيب الأسد من تلك الحوادث، وبين تصادم أو انقلاب يستمر مسلسل نزيف الأسفلت، وفقدان الأرواح بسبب حوادث الطرق اليومية التي يتسبب فيها السائقين من السرعة الزائدة.

مصرع سيدة وإصابة 5 في انقلاب سيارة

وتسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة قرية الملقة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين بينهم طفل، حيث هرعت قوات الإنقاذ النهري التي انتشلت الجثة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى كفر الدوار العام، والمصابين لنفس المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة 3 بينهم طفل في حادث بالإسماعيلية

شهد طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم طفلين، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تبينّ أنّهم حالتهم خطرة بعدما أصيبوا بتوقف في عضلة القلب.

إصابة 4 في تصادم بصحراوي البحيرة

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث تصادم مروّع بين «تروسيكل» و«سيارة نصف نقل» على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، أمام قرية «الحرية» بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير لتلقي العلاج.

إصابة 6 في انقلاب سيارة بـ «المنيا»

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق محافظة المنيا، بالقرب من مدخل المحافظة، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى المنيا العام.

مصرع 2 وإصابة 19 في حادث الفيوم

وفي محافظة الفيوم، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 19 آخرين بينهم 5 أطفال في حادث انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة - أسيوط» الغربي بنطاق محافظة الفيوم، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والمصابين لنفس المستشفى.

مصرع سيدة وإصابة زوجها بالغربية

لقيت ربة منزل مصرعها بينما أُصيب زوجها بإصابات متنوعة، إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارتهما الملاكي في ترعة قرية شوبر بنطاق مركز طنطا، حيث جرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق، والزوج إلى نفس المستشفى لتلقي العلاج.

إصابة 9 في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «شبراخيت - دمنهور» بنطاق محافظة البحيرة، وتحديداً أمام قرية يوسف كمال، بسبب السرعة الزائدة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت العام لتلقي العلاج.

إصابة سائق في تصادم ببني سويف

أصيب سائق سيارة مواد بترولية بإصابات متنوعة، إثر تعرضه لحادث اصطدام السيارة التي يقودها بعامود إنارة بطريق الجيزاوية بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، فيما جرى نقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 4 في تصادم بـ« بني سويف»

أصيب 4 أشخاص، في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما نقل والثانية نقل ثقيل، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي إتجاه محافظة القاهرة بعد كمين سمسطا، بدائرة محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

مصرع شخص في انقلاب سيارة بالفيوم

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريقة مروّعة على طريق «القاهرة – أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، مما أسفر عن مصرع قائد السيارة بطريقة بشعة، حيث انفصلت رأسه عن جسده، فيما هرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.