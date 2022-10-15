«الجيوشي»: إنهاء المعركة مع البيروقراطية أول النجاحات لتمهيد بيئة الاستثمار

قال المهندس طارق الجيوشي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن المؤتمر الاقتصادي فرصة لمناقشة وإزالة جميع المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين، وأن تحسين مناخ في مصر مرتبط بإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مع توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، والتحويلات البنكية، وسياسات البنك المركزي.

استقرار الوضع الاقتصادي أهم خطوة لجذب الاستثمار

وأوضح «طارق»، أن الخطوات التي يجب اتخاذها لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي هو استقرار الوضع الاقتصادي مع وجود تسهيلات وإزالة العقبات أمامهم، ودعم سياسات البنك المركزي، يجب دراسة احتياجات المستثمرين والعمل علي توفيرها لأن العديد من الدول تتنافس بشكل شرس علي جذب المستثمرين.

القضاء على البيروقراطية يحتاج إلى تطبيق القوانين

وأشار«الجيوشي»، إلى أن القضاء على البيروقراطية يحتاج إلى تطبيق القوانين التي تم إقرارها، موضحاً أن تطوير المؤسسات وحده لا يكفي فيجب تدريب العاملين وجعلهم مؤهلين للعمل في المؤسسات المختلفة حتي يستطيعوا تطبيق القوانين المستحدثة.