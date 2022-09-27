السيسي: نسعى بجدية لحل مشاكل المستثمرين.. والعالم يواجه ظروفا قاسية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ البعض يتساءل حول مدى جدية الحكومة المصرية في حل مشكلات المستثمرين، بما فيها الملف الخاص بمستلزمات الإنتاج وبعض المعوقات الأخرى التي اكتشفت خلال الشهرين الماضيين، «طبعا جادين، تحدثت مع محافظ البنك المركزي، قولتله طمني عاملين إيه عشان مش عاوزين مشكلة حقيقة تقابل العمل والاستثمار في مصر».

الرئيس السيسي: لن نخفي شيئا

وأضاف السيسي، خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: «احنا مفيش حاجة هنخبيها عليكم، نبذل أقصى جهد في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم عليها دي، وهي ظروف كانت قاسية على الدنيا كلها وعلى العالم كله وعلى دول صناعية متقدمة واقتصاديات متقدمة جدا، عندها وفرة في كل شيء».