افتتاح فرع لـ«الرقابة على الصادرات والواردات» بغرفة الغربية التجارية

قال الدكتور صلاح أنور الكموني، رئيس الغرفة التجارية بالغربية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه في إطار التعاون الدائم بين الغرفة التجارية لمحافظة الغربية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة اللواء المهندس عصام النجار، جرى الاتفاق على افتتاح فرع للهيئة بمقر الغرفة التجارية لمحافظة الغربية لتقديم خدمات الهيئة لمنتسبي الغرفة من المصدرين والمستوردين، وكذلك تقديم كافة باقي خدمات الهيئة الخاصة بالسمسرة العقارية والدعاية والإعلان للمنتسبين.

وأضاف «الكموني» في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنَّ هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الغرفة التجارية بالغربية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لخدمة جموع التجار والمصدرين والمستوردين والتيسير عليهم لسرعة إنهاء خدماتهم الخاصة بالهيئة.

تنسيق رفيع المستوى بين الغرفة والهيئة

وكشف رئيس غرفة العربية التجارية، أنه جرى الاتفاق على الإعداد الجيد بتجهيز مركز يليق باسم وسمعة الطرفين «الغرفة» و«الهيئة» لتيسير وتسهيل إنجاز جميع المهام التي يحتاجها منتسبي الغرفة بما يعود بالنفع على التجار والمواطنين في وقت واحد، وتوفير السلع اللازمة للمواطنين بما يحافظ على استقرار السوق ويوفر الكميات اللازمة من السلع لعدم التلاعب في الأسعار.