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رئيس «طاقة النواب»: ملف «الوطن» عن القطاع الخاص يدعم اقتصاد الدولة

كتب:

محمد يوسف
11:46 ص | السبت 15 أكتوبر 2022
حسام عوض الله

حسام عوض الله

أكّد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أنّ ملف شراكة القطاع الخاص مع الدولة وتمكين القطاع الخاص لزيادة دوره من أهم الملفات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، مشيدًا بملف «الوطن» عن أهمية ظهور القطاع الخاص وزيادة حجم مشاركته في الاقتصاد ودعم وتمكين القطاع الخاص.

تشريعات لزيادة شراكة القطاع الخاص

وقال رئيس لجنة الطاقة، لـ«الوطن»، إنَّ الدولة بالفعل أصدرَت تشريعات لشراكة القطاع الخاص الذي يمثل أكثر من 75% من الاقتصاد المصري للمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن أهمية دور القطاع الخاص تزداد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددًا على ضرورة إسهام الجميع في سبيل تخطيها، خاصة في ظل توجيهات وتأكّيد القيادة السياسية بدعم القطاع الخاص لمشاركة الجميع في بناء الجمهورية الجديدة.

مشروعات يسهم فيها القطاع الخاص

وأشار إلى أنَّ هناك مشروعات كثيرة يسهم فيها القطاع الخاص في مجال التحول الأخضر ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع شركات كبرى إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الخدمية.

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