اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. القطاع الخاص من الشراكة إلى التمكين

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا السبت 15 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

-الدولة تفتح الأبواب لـ «القطاع الخاص».. شركاء في البناء

-يساهم بنسبة 68% من الاقتصاد ككل.. تصل 100% في بعض القطاعات

-«وثيقة سياسة ملكية الدولة» خارطة طريق للاقتصاد المصري.. وتهدف لدعم رجال الأعمال

-طروحات البورصة أبرز تفعيل لـ «ملكية الدولة».. ومردودها إيجابي و«عطا»: تفتح الطريق أمام رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات و«عيد»: تتميز بانخفاض المخاطرة والأداء المالي الجيد لهذه الشركات

-«رجال الأعمال المصريين والأفارقة»: الحكومة مهَّدت الطريق للمستثمرين لدخول المنظومة الاقتصادية.. ودمج الشركات وفر 5 ملايين وظيفة

-مدير الشراكة بين «القطاعين»: «الصندوق السيادي» شريك أساسي في التنمية.. والدولة تستهدف آليات متنوعة لفتح المجال أمام «الخاص».. «ملف خاص»

-«السيسي»: تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور يقضيان على التشابكات المرورية بالقاهرة الكبرى

-الرئيس يتفقد تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى ومحاور «ياسر رزق والحضارات وحسب الله الكفراوي»

-محافظ البنك المركزي يطالب المجتمع الدولي بدور أكبر في دعم البلدان النامية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة

-«عبدالله» خلال ترؤسه جلسة «البنك الدولي وصندوق النقد»: تغييرات المناخ تدفع 132 مليون شخص إلى الفقر

-قناة «القاهرة الإخبارية» تستعد للانطلاق بأكبر شبكة مراسلين حول العالم

-اليوم آخر موعد لتلقي الاقتراحات وأسماء المشاركين في جلسات الحوار الوطني

-الدكتور أسامة الأزهري: نواجه 40 تيارا متطرفا وآليات التجنيد تعتمد على «السوشيال ميديا»

الصفحة الثانية

-«التنمية المحلية»: ضخ 36 مليار جنيه استثمارات لتحسين البيئة خلال 8 سنوات

-انتهاء الأعمال الإنشائية لـ «بيت مصر» في باريس

-«المالية»: بدء تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» في 5 محافظات اليوم

-«التضامن»: 3 ملايين جنيه لتوزيع حقائب مدرسية وسداد المصروفات

-«كلنا واحد» تواصل توفير السلع ومستلزمات المدارس للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 60%

-«الخارجية»: نتابع أحوال المصريين في «بيلجورود» الروسية

-«جبالي» لرئيس برلمان كوت ديفوار: حريصون على تفعيل التعاون «الجنوبي الجنوبي»

-مشادات بـ«عمومية المهن الطبية» بسبب رفض الأعضاء لجدول الأعمال

-وفد من رجال الأعمال والسفراء يزور المركز الطبي العالمي

-معرض لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة «احتفالات أكتوبر»

-الأهلي يستضيف بطل تونس اليوم لحسم التأهل لمجموعات الأبطال

الصفحة الثالثة

-القطاع الخاص من الشراكة إلى التمكين «إنفوجراف»

-إتاحة المزيد من فرص العمل.. وتراجع معدلات البطالة.. ودفع الإنتاج.. وتوطين الصناعة

الصفحة الرابعة

-القطاع الخاص يساهم بنسب تتراوح بين 65% و100% من الاقتصاد

-طروحات البورصة أبرز تفعيل لـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة».. ومردودها إيجابي

-اقتصاديون: نحتاج إلى استراتيجية واضحة وبيئة تشريعية للاستثمار

-مقال رأي لـ الدكتور محمد أنيس، بعنوان: «سياسة ملكية الدولة» والمؤتمر الاقتصادي

الصفحة الخامسة

-مدير الشراكة بين القطاعين: «الصندوق السيادي» شريك أساسي في التنمية.. و«الخاص» جزء من اقتصاد الدولة

-عاطر حنورة: وثيقة ملكية الدولة تحول كبير لمفهوم تنمية الاقتصاد من خلال إشراك حقيقي وفعلي للقطاع الخاص

-البيئة التشريعية لتنظيم مشاركة القطاعين العام والخاص لاقت استحسان الدول العربية والمستثمرين وجهات الطرح

-الدولة تستهدف آليات متنوعة لفتح المحال أمام القطاع الخاصة وإشراكه في التنمية الاقتصادية عبر طرح مشروعات

-«ملكية الدولة».. خارطة طريق للاقتصاد لدعم رجال الأعمال

-مقال رأي لـ إيمان الشعراوي، بعنوان: «سياسة ملكية الدولة» وتشجيع الاستثمار الأفريقي في مصر

الصفحة السادسة

-محافظ البنك المركزي: البنك الدولي أطلق حزمة استجابة للأزمات بـ 170 مليار دولار لمساعدة الدول الأعضاء على بناء مرونة ضد تغير المناخ والأوبئة

-«عبدالله» خلال ترؤسه جلسة البنك الدولى وصندوق النقد: تغير المناخ يدفع 132 مليون شخص إلى الفقر المدقع بحلول 2030 ..ونحتاج لتعزيز الاستثمارات وإتاحة التمويلات في الاقتصاد الأخضر

-مصر تؤدي دورها باستضافة مؤتمر المناخ COP27 وسيركز على تمويل التكيف والتعويض عن الخسائر الاقتصادية والأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية

-تداعيات الأزمة الأوكرانية واستمرار وباء كورونا يؤثران بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية العالمية وسبل العيش ويخلقان ظروفا صعبة لصانعي السياسات

-الفنان محمد الأدنداني: تكريمي في مهرجان القاهرة للدراما «رجعني شباب»

-مقال رأي لـ الدكتور محمود خليل، بعنوان: أزمة «زيد وزينب»

الصفحة السابعة

- الدكتور أسامة الأزهري: نواجه 40 تيارا متطرفا.. والإرهاب يقوم على بنية نفسية بحتة وآليات التجنيد جرى ترحيلها إلى «السوشيال ميديا»

-العالم الكبير: الصدام بين التنويريين والأزهريين خطر داهم ولابد من مواجهته

-لدينا فقر شديد في تصنيع علماء أجلاء على المستوى المتقن للتأثير على الناس.. وعلماؤنا الآن بعيدون عن قضايا المجتمع

-الحوار الوطني والتركيز على بناء الإنسان والوعي دليل على تقدم الدولة المصرية

-علينا التفكير في «عقد اجتماعي» بين كل شرائح المجتمع بهدف التلاحم.. ولا بد من التفاهم بين العقول العلمية المتنافرة.. وينبغي الانتقال إلى الإبداع وتطوير التعليم

-الشيخ الشعراوي نجح علميا وفكريا ومن يجلس على «المقهى» يفهم كلامه وتصل إليه المعاني البديعة وتفسير القرآن المعجز وصورة رجل الدين فيها الكثير من السخف والسطحية والتنفير.. وليس أمامهم سوى «التريند» و«السوشيال ميديا»

الصفحة الثامنة والأخيرة

-«الوطن» تحتفي بـ«المرأة الريفية» في يومها الدولي: محلاها عيشة «الفلاحة»

-العودة للطبيعة شعار «أنوار»: بزرع الأرض وأحلب البهايم وأربي الطيور

-«أم رحيم» تجمع الخضار من «الفيوم» وتبيعه في «القاهرة»: حيلي اتهد

-«منار» تقضي 13 ساعو في الغيط: «الفلاحة» مش سهلة بس مستاهلة

-30 عاما في جني الأرز والبرسيم والقطن.. مدد يا «أم هاشم»