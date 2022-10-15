خبير اقتصادي: مصر قدمت محفزات وقرارات لدعم وجذب الاستثمار الأجنبي

قال حسام عيد، خبير اقتصادي وأسواق مال، إن مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار سواء محلية أو أجنبية لأهمية مصر للتجارة العالمية، الأمر الذي أوجد فرصا قوية للاستثمار بالرغم من التحديات والأزمات العالمية.

أضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات اللازمة لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية، مثل زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأهميتها القصوى للاقتصاد القومي ولمساهمتها المباشرة في الناتج القومي الإجمالي مما ترتب عليه ارتفاع كبير في الاستثمارات الخاصة المحلية في الاقتصاد القومي.

الإصلاحات التي قامت بها الدولة حفزت الاستثمار

وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر أصدرت عددا من المحفزات والمبادرات والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تدعم الاستثمارات الأجنبية الخاصة، وهي إجراءات غير مسبوقة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية ولزيادة نسبة مشاركتها في الاقتصاد القومي.

وأشار «عيد»، إلى أنه من بين المحفزات، الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والطروحات الحكومية الجديدة، الأمر الذي دفع المؤسسات المالية الأجنبية إلى أن تتجه إلى مصر باعتبارها من الدول الأكثر جاذبية للاستثمار خاصة في ظل ما تبذله الدولة من جهود كبيرة ومبادرات قوية لتهيئة بيئة جيدة ومحفزة.

وتهدف هذه المبادرات إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية بالناتج القومي الإجمالي لتصل إلى 50% وذلك من خلال مبادرة وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تشمل عددا كبيرا من القطاعات مثل الحاصلات الزراعية والمجازر وصناعة الزيوت وتجارة التجزئة والنباتات الطبية وصناعة الزيوت والآليات التي تحدث توازن بين مشاركة القطاعين العام والخاص، وأيضا من خلال طرح حصص من شركات حكومية جديدة بالبورصة المصرية والبدء في منح الرخص الذهبية للمشروعات الجديدة بمصر.

ونجحت مصر في ظل جائحة كورونا أن تتصدر قائمة الدول المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا من 2020 إلى 2021 بنسبة 53% الأمر الذي يؤكد قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية.