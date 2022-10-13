مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني: الاستثمار وزيادة الناتج المحلي هو الحل

قال طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة في الحوار الوطني، إن اللجنة ستضع مخرجات المؤتمر الاقتصادي على مائدة الحوار الوطني لبحثها ودراستها، لافتًا إلى أن الحوار يستهدف حل المشاكل على المدى البعيد، وتقاطع المؤتمر مع الحوار الوطني، يعزز الاهتمام بقضايا الاقتصاد.

نسعى لحل المشكلات الاقتصادية على المدى الطويل

وأضاف خليل في تصريحات لـ «الوطن» أن الوقت الذي سينعقد فيه المؤتمر الاقتصادي يتزامن مع جلسات الحوار الوطني ما يخلق علاقة تكاملية بين الفعاليتين، ونحن نسعى جميعا لحل المشاكل الاقتصادية على المدى القصير والبعيد، لافتًا إلى أن الاستثمار المباشر هو الحل فضلًا عن تشجيع الاستثمار المحلي، بما يعمل على دوران عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الذي ينعكس على كافة القطاعات.

أجندة عمل اللجنة

وأضاف مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة في الحوار الوطني، أن اللجنة استقرت على بعض الموضوعات التي تمت مناقشاتها، ويجري الآن العمل على دمج بعض المحاور مع بعضها، وذلك حتى لا تستغرق وقتا طويلا في المناقشة.

وأوضح أنه من ضمن المحاور التي من المقرر مناقشتها في جلسات الحوار الوطني من قبل اللجنة هيكلة الأجور، والهيئات الاقتصادية، وتطبيق المبادئ الدولية على الموازنة، إلى جانب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وكيفية وصولها إلى مستحقيها بشكل لائق، فضلًا عن زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.