رابط التقديم في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.. الكشف مجانا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن إضافة 3 تخصصات جديدة لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، وقالت في تقرير رسمي لها، إن التخصصات الطبية تتضمن «الصدر، العيوب الخلقية للأطفال، زرع النخاع»، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحت المبادرة الرئاسية 17 تخصصا بعد إضافة التخصصات الجديدة.

مبادرة القضاء على قوائم الانتظار مجانية بالكامل

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن خدمات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض المصري لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن المبادرة منذ انطلاقها ساهمت في تفعيل منظومة الكترونية موحدة تربط بين الجهات التى تصدر قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية حريصة على رفع الأداء بالمستشفيات وتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى، من خلال التدريب المستمر لكافة الكوادر البشرية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة لإجراء التدخلات الجراحية، والتطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرات الصحية المختلفة.

استمرار العمل في كافة المبادرات الصحية

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة المبادرة على هذا الموقع http://wlms.smcegy.com/، لافتة إلى أن استقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 والرد على المواطنين من خلال المصادر الموثقة لها.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على استمرار العمل في كافة المبادرات الصحية، والمواطن لا يتحمل أي أعباء مالية خلال الكشف والعلاج في أي مبادرة صحية، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.