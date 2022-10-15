«الصحة» تنصح الحوامل بالحصول على مصل الإنفلونزا الموسمية 2022

قالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، إن السيدات الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية آخر 6 أشهر، لذلك من الضروري الحصول على المصل المتوفر في كل فروع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، على مستوى المحافظات وفي الصيدليات.

الأعراض الجانبية لمصل الإنفلونزا الموسمية 2022

وتابعت الوزارة أن الأعراض الجانبية لمصل الإنفلونزا الموسمية تشمل ارتفاع درجة الحرارة وتكسير في العضلات، وإحساس بالتعب والإرهاق، واحمرار موضع التطعيم، مؤكدة أن الأعراض الجانبية لمصل الإنفلونزا الموسمية تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الذهاب إلى أى طبيب «راحة فقط على مدار يومين لا أكثر».

أعراض الإنفلونزا الموسمية

وأضافت أن أعراض الإنفلونزا الموسمية تتضمن «الحمى والتعرق، والسعال، والصداع، والام فى العضلات، وسيلان فى الأنف، والتعب والضعف وشحوب الوجه والقشعريرة»، مشيرة إلى أنه بمجرد الحصول على العلاج المناسب تزول الأعراض سريعا، وعلى المواطنين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا فى مصر، قالت الوزارة إن هناك انخفاضا في أعداد إصابات كورونا على مستوى المحافظات، وعلى المواطنين الحصول على الجرعة التنشيطية من اللقاح لدورها في تعزيز الجهاز المناعي للجسم ضد الوباء ومتحوراته المختلفة.

وطالبت الصحة التواصل مع الوزارة بشكل مستمر من خلال الخطوط الساخنة، لاستقبال كل التساؤلات المختلفة بشأن الأمراض المعدية وغير المعدية والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر خلال فصل الشتاء والتقلبات الجوية لدرجات الحرارة.