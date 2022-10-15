إعلان تفاصيل المشروعات الخضراء بالقليوبية.. منها «اكبسني» و«27 ألف شجرة»

أشاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالمشروعات الفائزة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، التي أعلنت اليوم، في احتفال كبير بمحافظة القاهرة، بإجمالي 18 مشروعا، بواقع 6 مشروعات فائزة بكل محافظة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مشيرا إلى أن المشروعات جرى اختيارها طبقا لاشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة.

إختيار 6 مشروعات خضراء بالقليوبية

أوضح محافظ القليوبية في بيان، أنه جرى اختيار أفضل 6 مشروعات من بين العديد من المشاريع التي تلقتها المحافظة، من إجمالي عدد المشروعات المتقدمة من المحافظة، الذي بلغ 321 مشروعا متنوعا، جرى اختيار 22 مشروعا مكتملاً للمواصفات، واختيار 6 مشروعات للتصفية النهائية.

تفاصيل مشروعات القليوبية الخضراء

وأشار المحافظ، إلى أن مشروعات القليوبية الفائزة في مبادرة المشروعات الخضراء، تزامنا مع استضافة مصر قمة المناخ بشرم الشيخ، كالتالي:

- مشروع تطوير منطقة العكرشة بمركز الخانكة فى فئة المشروعات الكبيرة

- مشروع ادارة وتشغيل معدات نقل التربة فى فئة المشروعات المتوسطة

- مشروع اكبسنى ضمن فئة المشروعات الصغيرة «حياة كريمة»

- مشروع «27000 شجرة» ضمن فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة

- مشروع «دور الزراعة المتجددة» ضمن فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح

- مشروع تحسين مقاومة أسماك البلطي ضمن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة

ووجه المحاظ الشكر لأصحاب المشروعات الفائزة، مشيدًا بما تم تحقيقه من جهود في إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي أطلقتها الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، التي تأتي تزامنًا مع الاستعدادات لاستضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27، وفي إطار الجهود المبذولة للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ولأجندة مصر 2030.

وثمن محافظ القليوبية، جهود الدولة المبذولة في التعامل مع البعد البيئي، والتغيرات المناخية، لتحسين نوعية الحياة، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

يذكر أن محافظ القليوبية والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، شاركا في مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة باقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) اليوم فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى تم تنظيمها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.