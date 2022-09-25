محافظ القليوبية يستعرض المشروعات الخضراء استعدادا لمؤتمر «COP 27»

استعرض عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المشروعات المشاركة من المحافظة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ

شارك في اللقاء ممثلو أعضاء اللجنة التنفيذية بوزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات، ومدير إدارة المخلفات الصلبة، ومدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام.

توطين أهداف التنمية المستدامه بالقليوبية

تابع محافظ القليوبية تقييم المشروعات، مشددا على اتباع آليات ومعايير التقييم بما يحقق أهداف المبادرة التي تعد أهم المبادرات الوطنية لتوطين أهداف التنمية وتعزيز العمل في مواجهة التغييرات المناخية، ودعم المشروعات الخضراء إذ جرى استعراض نماذج المشروعات ومراجعة استيفائها للمعايير.

فحص 321 مشروعا وتصعيد 6 منها للتصفية النهائية

وكشف محافظ القليوبية في بيان، أن إجمالي عدد المشروعات المقدمة من المحافظة بلغ 321 مشروعاً متنوعاً وتم اختيار 22 مشروعا مكتملاً للمواصفات وسيتم اختيار 6 مشروعات للتصفية النهائية «مشروع عن كل فئة»، من فئات المسابقة الـ6 والتي تضمن:

المشروعات الكبيرة

المشروعات المتوسطة

المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة»

المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة

المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح

المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة

أكد محافظ القليوبية، في بيانه، حرصه واهتمامه بتقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، وهو ما يعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من أجل تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل.