بدء تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية في القليوبية

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بدء تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية داخل المحافظة، ضمن الجهود الحكومية التي تبنت هذه المبادرة في كل محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، تأكيدا على جدية التعامل الوطني مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على أرض الواقع.

تأتي المبادرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وانطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة فى سياق التغلب على التحديات البيئية والوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.

لجنة تنفيذية لتفعيل المبادرة

وأكد المحافظ، تشكيل لجنة تنفيذية برئاسته، وعضوية كل من السكرتير العام ومدير إدارة البيئة ورئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالمحافظة، وممثلين عن وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة تتبلور في التوعية بالمبادرة وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة، ودراسة المشروعات المقدمة وفقًا للمعايير التي تحددها اللجنة التنظيمية الوطنية، وكذلك اختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة وعرضها على اللجنة التنظيمية.

مواعيد تلقي مشروعات المواطنين والهيئات بالقليوبية

وأوضح أن تقديم المشروعات، سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين، سيكون على المنصة بداية من اليوم الأحد حتى 7 سبتمبر المقبل على الرابط من هنا.

وبحسب «الهجان»، سيقوم منسق المحافظة ومسؤول بوزارة التخطيط باستعراض كيفية الدخول على المنصة خطوة بخطوة؛ للتسهيل على المواطن العادي لكيفية الدخول لتقديم مشروعه وكيفية استيفاء المعايير، على أن تقوم اللجنة المختصة بالمحافظة في 15 سبتمبر بموافاة اللجنة الوطنية للمبادرة بهذه المشروعات بعد تصنيفها.

فئات المبادرة في القليوبية

وأشار «الهجان» إلى أنه من خلال المبادرة يتم تلقي مشروعات يتحقق من خلالها تلك الرؤى، حيث تستهدف 6 فئات هي:

- المشروعات كبيرة الحجم.

- المشروعات المتوسطة.

- المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

- المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.

- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

كما تصنف المشروعات الخضراء إلى خمس فئات رئيسية، وهي المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع ذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه.