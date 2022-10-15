وزير خارجية الهند: ناقشت مع «شكري» آليات تنشيط السياحة بين البلدين

قال وزير الخارجية الهندي الدكتور سوبرأمانيام جايشانكار، إنه سعيد جدا بزيارته الرسمية الأولى لمصر كوزير للشؤون الخارجية، في إطار الاحتفال بالعيد الـ 75 لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الهند ومصر، إذ تعطل تبادل الزيارات بين الدول المختلفة بسبب فيروس كورونا، موضحا أن التعاون السياسي بين مصر والهند قوي ويتمتع بتاريخ طويل، معربا عن تمنيه بعقد اجتماع مجموعة مكافحة الإرهاب، ولكن هناك تفهما سياسيا مشتركا بين الجانبين.

وأضاف وزير خارجية الهند، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، أن الفترة الأخيرة شهدت تعاونا بين البلدين في مجال الدفاع والأمن، بجانب مناورات مشتركة بين قوات البلدين، وهناك زيارات منتظمة بين وفود البلدين، فالتجارة والاقتصاد ينموان بشكل مضطرد، وجرى الاتفاق على إمكانية زيادة التجارة والتعاون بين أسواق البلدين، مشيرا إلى أن هناك شركات هندية لديها استثمارات تتعدى 4 مليارات دولار في مصر، ونحن لدينا استثمارات في خطوط الأنابيب.

وقال وزير خارجية الهند، إنه جرت مناقشة كيفية التواصل وتنشيط السياحة بين البلدين، كما جرى الاتفاق على أن السفراء سيعملون على زيادة التعاون، والاتفاق على بناء وتبادل الخبرات.