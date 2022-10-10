الأمطار الغزيرة تهدد المحاصيل الصيفية في الهند.. وتوقعات بزيادة التضخم

قال مسؤولون في الهند، اليوم، إنّ الأمطار الغزيرة دمرت المحاصيل الصيفية الرئيسية مثل الأرز وفول الصويا والقطن والبقول والخضروات قبل الحصاد مباشرة، متوقعين حدوث تضخم في أسعار المواد الغذائية في البلاد، التي تمثل ثالث أكبر اقتصاد في آسيا والمزارعين والتجار والصناعة، حسبما أفادت وكالة «رويترز».

الأمطار الغزيرة ترفع أسعار المواد الغذائية

ويدفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية «نيودلهي» إلى فرض قيود إضافية على صادرات السلع الغذائية مثل الأرز والقمح والسكر، وربما يجبر بنك الاحتياطي الهندي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال ناريندرا شوكلا، مزارع يبلغ من العمر 36 عامًا من بارابانكي، ولاية أوتار براديش: « سقط الكثير من الأمطار خلال الأسبوع الماضي، لدرجة أنه يمكننا الآن رؤية براعم من بذور الأرز».

وأضاف «شوكلا»: «نضج محصول الأرز بالكامل، والذي كان من الممكن حصاده في أسبوعين، وننتظر الآن تحسن الطقس لإنهاء المهمة وزراعة البطاطس».

الأمطار تزداد بنسبة 500% عن المعدل الطبيعي

وشهدت ولاية أوتار براديش الشمالية، ثاني أكبر منتج للأرز في البلاد، هطول أمطار أكثر بنسبة 500٪ عن المعدل الطبيعي، وقال تجار إنّ مناطق مادهيا براديش المجاورة، والبنغال الغربية، وهاريانا، وراجستان، شهدت أيضًا هطول أمطار غزيرة، ألحقت أضرارًا بالمحاصيل المزروعة في الصيف.

وقال هاريش جاليبيلي، مدير شركة التجارة بالسلع الزراعية والشراء والتوريد من المزارعيين، إن تساقط الأمطار العزيرة، سيؤدي إلى انخفاض محصول الأرز، وتدهور جودة الحصاد، لافتًا إلى أن المحاصيل كانت جاهزة للحصاد، وأخرى كانت محصودة ومتروجة لتجف.

سقوط الأمطار الغزيرة أثناء الحصاد

وعادة ما يزرع الفلاحون في الهند المحاصيل الصيفية في شهري يونيو ويوليو مع وصول الأمطار الموسمية، ويحصدونها في منتصف سبتمبر، لكن هذا العام تأخرت الدورة بسبب انخفاض هطول الأمطار في يونيو، وبينما أصبحت المحاصيل جاهزة سقطت الأمطار الغزيرة في الأجزاء الشمالية الغربية والشرقية من البلاد.

وقال مسؤول كبير في إدارة الأرصاد الجوية الهندية التي تديرها الدولة، إنّه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في النصف الأول من هذا الأسبوع في المناطق الشمالية والشرقية، بينما يتعرض جنوب الهند لهطول أمطار أعلى من المتوسط في النصف الثاني.

البنك الاحتياطي يتعرض لضغوط لخفض التضخم

وفي السياق ذاته، ذكر تاجر مقيم في مومباي، أن أضرار المحاصيل من المرجح أن تدفع أسعار المواد الغذائية المرتفعة بالفعل إلى الارتفاع.

وقال التاجر، إنّ الحكومة وبنك الاحتياطي الهندي، يتعرضان لضغوط لخفض التضخم، كما أن المراجعة التنازلية في أعداد إنتاج المحاصيل تعني المزيد من القيود على الصادرات لفترات طويلة، إذ رفع بنك الاحتياطي الهندي، سعر إعادة الشراء القياسي بمقدار 190 نقطة أساس هذا العام.