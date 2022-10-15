وزير خارجية الهند: يجب أن تستمع السياسات العالمية لـ صوت الحكمة

وصف وزير الخاجية الهندي الدكتور سوبرأمانيام جايشانكار، العالم بأنه «أكثر استقطابا»، معربا عن اعتقاده بأهمية دور مصر والهند اليوم، وليس فقط اليوم بل على مدار الـ 70 عاما الماضية، إذ كان لديهما مواقف دولية، ومواقف واضحة في المجتمع الدولي.

وأضاف وزير الخارجية الهندي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري وزير الخارجية، بمقر الخارجية المصرية، أن جزءا من مناقشاتهما كانت حول ما الذي يجب فعله سويا مع الدول الأخرى للتعامل مع عالم يتسم بالاستقطاب الكبير، وأن تستمع السياسات العالمية لصوت الحكمة.

وتابع: «وهذا شق مهم من مناقشاتي مع الوزير سامح شكري».

واستقبل وزير الخارجية، صباح اليوم، نظيره الهندي بقصر التحرير، وجرى عقد جلسة مباحثات مغلقة.