الإسكندرية تطلق مبادرة بيئية تزامنا مع قمة المناخ.. «بلا بلاستيك»

أطلقت محافظة الإسكندرية مبادرة «الإسكندرية خالية من الأكياس البلاستيك»، لإنقاذ البيئة تزامنا مع قمة المناخ، بالتعاون بين وزارة البيئة، بهدف تقليل حجم استخدام الأكياس البلاستيكية.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الدولة مهتمة بهذا الأمر وهناك توجيه بعدم استخدام الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، لافتاً إلى دعوة للنواب وسلاسل المطاعم لتنفيذ تلك المبادرة.

كيس قماش بـ4 جنيهات أحد حلول المبادرة

واضاف الشريف لـ«الوطن»، على هامش إطلاق المبادرة، أن الدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر عام مجلس المرأة بالإسكندرية، اقترحت إنتاج جمعيات السيدات لحقيبة قماش من بواقي أقمشة الملابس بتكلفة تصل إلى 4 جنيهات فقط، لافتا إلى أنها فكرة جيدة سوف ترعاها المحافظة، إضافة إلى تشجيع وجود الأكياس الورق على غرار ما يحدث في أوروبا كونهم أدركوا خطورة الأكياس البلاستيكية.

محافظ الإسكندرية: لن نطبق غرامات على الأكياس البلاستيكية وهدفنا التوعية

وأشار إلى عدم إطلاق غرامات على استخدام الأكياس البلاستيكية، إلا أنها ستبدأ من السلاسل الكبرى حتى تصل إلى المواطنين، لافتاً إلى أن صاحب أحد السلاسل اقترح شنطة تكلفتها 16 جنيها، وهو أمر استبعده كونها غالية على المواطنين، مؤكدا منع استخدام الأكياس البلاستيكية في الجهات الحيوية التابعة لمحافظة الإسكندرية.

وحذر محافظ الإسكندرية من استخدام الأكياس البلاستيكية نظرا للأضرار الكبيرة التي تسببها في الطعام والخبز الساخن، وما ينتج عنه من أمراض، إضافة إلى ما تسببه من خطورة على الكائنات البحرية، حيث أن كل 3 كيلو جرامات سمك في البحار يقابلها كيلو جرامات بلاستيك.

وثّمن المحافظ الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، وكذلك الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومراعـاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأكد المحافظ، أهمية المشاركة المجتمعية، وتكاتف جميع الجهات المعنية للعمل الجاد لإنجاح المبادرة التي تعمل على ظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بما يسهم في مواجهة تحديات المناخ وتحسين البيئة.

كما وجه بأهمية تكثيف الحملات التوعوية، واستخدام جميع وسائل الإعلام بمخاطبة وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.