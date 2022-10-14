شريف العريان عن قمة المناخ: مصر كل يوم فيها شيء جديد ومفرح

علق شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، على إقامة قمة المناخ بمصر، في شهر نوفمبر المقبل، وهي قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة التغيرات المناخية، وما تفعله هذه البلدان لمواجهة المشكلة ومعالجتها.

وأبدى «العريان» سعادته باستضافة مصر للأحداث الكبيرة خلال السنوات الماضية، في ظل القيادة الحكيمة والواعية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبذله لجهود كبيرة لرفعة البلاد.

وقال رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «مصر كل يوم فيها شيء جديد ومفرح، مصر طايرة في العلالي بسبب الأحداث الكبيرة التي تقام على أرضها، في مختلف المجالات والقطاعات، سواء الرياضية أو الصحية أو التعليمية، أو غيرها».

وأضاف: «على جميع قطاعات الدولة التكاتف واقتراح الأفكار لحدث قمة المناخ، ومحاولة استغلال الحشود الدولية الكبيرة على أرضنا، كما أن حضورنا لن يكلفنا شيئا خاصة أنها تقام في بلدنا مصر، بعكس الأموال الكثيرة التي كنا سننفقها لو أقيمت في دولة أخرى».

وتابع: «قمة المناخ إنقاذ الكرة الأرضية، ويجب علينا كمصريين أن نقدم كل ما هو جديد من أجل الظهور بشكل مميز، حدث رائع وهيسمع عالميا».

وتستضيف مدينة شرم الشيخ، «COP 27»، في الفترة بين 6 نوفمبر إلى 18 من الشهر نفسه.