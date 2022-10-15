اتحاد عمال مصر: قمة المناخ فرصة لإظهار الوجه السياحي والحضاري أمام العالم

قال هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، إنّ اللجان النقابية التابعة للخدمات الإدارية والاجتماعية شاركت في مبادرة «اتحضر للأخضر وزراعة 100 مليون شجرة» من خلال هيئات النظافة والتجميل وإدارات التشجير بالمحافظات؛ لزيادة الرقعة الخضراء بالطرق بالمحافظات يأتي ذلك تزامنا مع استضافه مصر لمؤتمر المناخ cop27 خلال شهر نوفمبر المقبل في شرم الشيخ.

المشاركة في مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

وأضاف «المهيري»، في بيان صحفي اليوم السبت، أن قمة المناخ cop27 ستليق باسم مصر عالميا، وأن عمال مصر تقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وضع قضية التغير المناخي على رأس أولويات الدولة حيث دفع بهذا الملف بخطوات رائدة عززت جدارة مصر في لعب دور الوسيط الموثوق به بين دول الغرب والأفارقة والدول العربية.

إظهار وجه مصر السياحي والحضاري أمام العالم

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنّ قمه المناخ فرصه حقيقية لمصر لاستقطاب المستثمرين في المشروعات الاقتصادية، وأن المؤتمر سيكون فرصة لإظهار الوجه السياحي والحضاري لمصر أمام العالم.

وتستعد مصر لانطلاق قمة المناخ 27 COP في مطلع نوفمبر المقبل، حيث تستقبل رؤوساء ووفودا من دول العالم للمشاركة في هذه القمة الهامة.