«نوعية طنطا» تستقبل المشاركين في برنامج «جامعة الطفل»: علماء لمستقبل أفضل

استقبلت كلية التربية النوعية جامعة طنطا، اليوم، وفدا من الأطفال المشاركين في برنامج «جامعة الطفل» الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك استكمالا لفعاليات المرحلة السادسة ضمن مبادرة «أطفال علماء لمستقبل أفضل».

وأوضح الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن برنامج جامعة الطفل يهدف إلى بناء عقول الأطفال في عدد من المجالات منها البيئة والفيزياء والرياضيات والفنون وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، لتغذية شغف الأطفال، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم الأطفال النوابغ والمبتكرين من خلال تنفيذ برنامج جامعة الطفل، لدعم المهارات العلمية ورفع كفاءة طلاب المدارس وتنمية قدراتهم على مواجهة التحديات المستقبلية باعتبارهم علماء المستقبل.

تفاعل الطلاب مع المجتمع الجامعي

وأشار الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمةً المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن تفاعل الطلاب مع المجتمع الجامعي يساعد على تحديد أهدافهم المستقبلية من خلال دراستهم لمناهج علمية تتناسب مع فئاتهم العمرية في صورة أنشطة علمية وفنية في بيئة تعليمية إبداعية ومبتكرة، كما يهدف إلى زيادة الوعي بالفرص التي يتيحها لهم التعليم العالي، ورفع تطلعات الآباء في مستقبل أفضل لأبنائهم.

أوضحت الدكتورة رانيا الإمام، أن اليوم قد تضمَّن استقبالا حافلا للأطفال وأولياء أمورهم، حيث تم استقبال 45 طفلاً، ثم اصطحاب الأطفال في جولة لزيارة أقسام الكلية «الاقتصاد المنزلي، التربية الفنية، الحاسب الآلي، الموسيقى، الإعلام» للتعرف على أنشطة كل قسم ومجالاته.

وأفاد الدكتور عبدالله خضر، منسق عام جامعة الطفل بجامعة طنطا، بأنه تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة وورش العمل داخل كليات الجامعة تحت إشراف أساتذة متخصصين.

الأنشطة الفنية للطلاب

ومن جانبها، أضافت الدكتورة إيمان شعبان، منسق أنشطة جامعة الطفل بالكلية، أن الأطفال قد نفذوا عددا من الأنشطة الفنية في ورشة عمل تحت عنوان المناظر الطبيعية land scape، حيث تم عرض نماذج مصورة لمجموعة من الأعمال الفنية وتطبيق تقنيات مختلفة للألوان المائية مثل «التدرج اللوني، خلط الألوان، تناثر الألوان، تزهر الألوان» وشارك الأطفال برسم تصوراتهم لمنظر طبيعي مع الاستفادة من التقنيات التي تعلموها.

أعرب الأطفال وأولياء أمورهم في نهاية فعاليات اليوم عن سعادتهم البالغة بزيارة كلية التربية النوعية بجامعة طنطا وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من خلال ورش العمل والأنشطة التي قاموا بتنفيذها.