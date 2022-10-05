طالب ببرنامج جامعة الطفل: نفسي أشارك في صناعة مولد طاقة نووية

قال خالد وليد، أحد طلاب برنامج جامعة الطفل بالزقازيق، إن مجال الفيزياء ممتع بالنسبة له، وبسبب عشقه لهذا المجال نجح في الفوز بمسابقة الفيزياء والعلوم النووية على مستوى الجمهورية، «أي حاجة لو حبيتها هتبقي سهلة».

وليد: أدرس في مدرسة فاقوس الرسمية للغات

وأضاف «وليد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة «DMC»، أنه يدرس في مدرسة فاقوس الرسمية للغات، مشيرا إلى أنه قام بالمشاركة في مسابقة جامعة الطفل بعد الإعلان عن موعد بدء المسابقة.

وليد: زرت أحد معالم العلوم النووية في جينار الروسية

وتابع: «سجلت بياناتي، والمشاركة بتكون بأسبقية التقدم، وأول 200 طالب هما اللي يدخلوا، والحمد لله قدرت أدخل المسابقة، وبعتولنا منهج واحنا ذاكرناه، واختبرونا فيه على النت، وعملوا لنا إنترفيو عشان يختاروا 10 طلاب، لكن السنة دي اختاروا 11 طالبا كنت أنا منهم».

وأوضح أنه بعد فوزه في المسابقة سافر إلى روسيا، وقام بزيارة أحد معالم العلوم النووية في منطقة جينار الروسية، وقام بتعلم الكثير من الأمور هناك: «اتعلمنا حاجات كتير واتبسطنا، وخدنا يوم ترفيهي في موسكو، والرحلة كانت ممتعة جدا».

وتابع: «أنا نفسي مستقبلا أكون مهندس نووي، واشتغل في مجال الهندسة النووية، وأشارك في صناعة مولد للطاقة النووية، لأنها مستقبل العالم وأحسن من باقي المصادر التانية للطاقة لأنها بتضر البيئة».