جامعة الطفل ببنها تنظم ورشة عمل لتصميم الروبوت وتعزيز القدرات العلمية

افتتح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، ورشة عمل عن تصميم الروبوت وتعزيز قدرات الطفل في منهجيات البحث العلمي، والتي نظمتها جامعة الطفل بجامعة بنها وذلك من خلال التعاون المشترك بين أكاديمية البحث العلمي وجامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عراقى المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم السيد منسق عام جامعة الطفل بجامعة بنها، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل كلية العلاج الطبيعى، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تبني المبتكرين والمبدعين

وقال الدكتور جمال سوسه ان هذه الورشة تأتي في إطار توجيهات الدولة المصرية للاهتمام بالنشء وتبنى المبتكرين والمبدعين، مشيرا إلى أن جامعة الطفل هي إحدى الآليات لنشر الثقافة العلمية وتيسير العلوم واكتشاف واحتضان المواهب العلمية، وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم، من أجل تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم بما يعود بالنفع علي النشء والمجتمع والدولة.

وأضاف «علينا أن نستثمر في أبنائنا بما نوفره من بيئة داعمة، وما نغرسه في عقولهم من علوم، وما نرسخه في قلوبهم من ولاء وانتماء لوطنهم، من أجل الاستفادة بهم في الجمهورية الجديدة».

الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عراقي، آن جامعة الطفل تعد أحد آليات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، لنشر الثقافة العلمية وتيسير العلوم والذي يعد مشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للأطفال، واكتشاف واحتضان المواهب العلمية، وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين في مراحل مبكرة من التعليم لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، من أجل إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرون بقدراتهم الإبداعية والابتكارية.