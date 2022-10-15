خطة الزمالك في جلسة استماع قضية خالد بوطيب.. اللاعب تهرب من المباريات

يشهد يوم الجمعة المقبل، جلسة الاستماع الأخيرة من جانب المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، في قضية اللاعب المغربي خالد بوطيب، مع الزمالك، بعدما حصل المهاجم المغربي على حكم ضد النادي الأبيض بالحصول على 2.5 مليون دولار، وطعنت الإدارة على الحكم.

وكشف مصدر داخل النادي الأبيض، لـ «الوطن سبورت»، عن أن إدارة الزمالك من خلال الممثل القانوني المنتظر حضوره الجلسة، تسعى لإثبات أن اللاعب خالد بو طيب، هو من تغيب عن حضور التدريبات، وكان يتهرب من المشاركة في المباريات بداعي الإصابة.

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