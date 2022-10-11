موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

يستعد نادي الزمالك، بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لمواجهة فريق فلامبو البوروندي، ضمن منافسات جولة إياب الدور 32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتمكن نادي الزمالك من تحقيق الفوز على نادي فلامبو البوروندي في ذهاب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا بهدف مقابل لا شيء، أحرزه مدافع الفريق حسام عبدالمجيد، وذلك خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة العودة بين الزمالك وفلامبو البوروندي

وتقام مباراة العودة بين نادي الزمالك وفلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل، الموافق 14 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو البوروندي

وتذاع المباراة من خلال مجموعة قنوات أون تايم سبورت On Time SPORTS HD، حيث تنقل مباريات الأدوار التمهيدية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت بشكل حصري باقي مباريات البطولة.

صفقات الزمالك خلال موسم الانتقالات الصيفية

وأنهت إدارة نادي الزمالك موسم الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الجديد بضم مجموعة من اللاعبين، وفقاً للصفحة الرسمية للنادي على موقع «فيسبوك»، وشملت الانتقالات ضم مصطفي شلبي لاعب نادي إنبي، ومصطفى الزناري وعمرو السيسي لاعبي نادي طلائع الجيش، وزكريا الوردي لاعب نادي الرجاء المغربي، وسامسون أكينيولا لاعب نادي كاراكاس الفنزويلي، وإبراهيما نداي لاعب نادي لوزرين السويسري، وعمر جابر ونبيل عماد دونجا من نادي بيراميدز، ويوسف حسن لاعب نادي وادي دجلة.