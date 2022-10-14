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فيريرا يحذر لاعبي الزمالك من تكرار أخطاء مباراة الذهاب ضد فلامبو

كتب:

شادي ممدوح
02:57 م | الجمعة 14 أكتوبر 2022
فيريرا

فيريرا

وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تحذيرا للاعبي الفريق الأبيض من تكرار أخطاء مباراة الذهاب ضد فلامبو البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل مباراة الإياب المحدد لها في السابعة مساء اليوم الجمعة، بملعب برج العرب.

وكشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك لـ«الوطن سبورت»، عن أن فيريرا طالب لاعبي الفريق الأبيض بإحراز هدف مبكر، حتى لا يتكرر سيناريو لقاء الذهاب الذي شهد هدف التقدم والفوز لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

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