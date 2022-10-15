جهاز المخلفات: نرغب في تقليل نصيب الفرد إلى 50 كيسا بلاستيكيا سنويا

قال الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن المخلفات في المسطحات المائية قرابة 18 مليون طن من مخلفات البلاستيك سنوياً، وهو الأمر الذي يهدد 700 نوع بحري.

وأضاف العربي، لـ«الوطن» على هامش مبادرة «إسكندرية بلا بلاستيك»، أنه يبلغ نصيب الفرد في محافظة القاهرة 560 كيسا، 350 كيسا للفرد الواحد في المحافظات، وهذا نسبة مرتفعة ولذلك تم تشكيل لجنة وطنية لوضع استراتيجية لتقليل نصيب الفرد حتى 50 كيس بحلول عام 2030.

قرابة 14 مليار كيس في مصر

وأشار إلى أن قرابة 14 مليار كيس في مصر، يتم استخدامه ربع ساعة فقط، ثم يتطاير في البيئة لمئات السنوات، لافتا إلى أن منتجات الأكياس البلاستيكية تتكون من 28% منتج مصري، بالإضافة إلى 72% مستورد من خارج مصر، لذا فهو ضرر اقتصادي أيضا.

وأكد أن أولى المبادرات عدم توزيع الأكياس بشكل مجاني، وهو ما يقل من عدد الأكياس، بالإضافة إلى تغيير مواصفة الأكياس، أبرزها زيادة سمك الكيس.

الدولة تهدف إلى عدم استخدام الأكياس البلاستيكية مع حلول عام 2030

التنسيق مع الجهات المعنية والوزارات لبدء إجراءات تقليل الأكياس البلاستيكية، لافتاً إلى أنه مع العام الجديد ستكون تحت حيز التنفيذ، لافتا إلى أن الدولة تهدف إلى عدم استخدام الأكياس البلاستيكية مع حلول عام 2030، وفي حال القدرة على تفعيل ذلك قبل المدة المرجوة سيكون أمرا مميزا جدا.

وأشار إلى وجود عدة حلول للحد من انتشار الأكياس البلاستيكية، أولها أن تكون توزيع الأكياس بمقابل مادي، وتغيير مواصفات الأكياس لتكون أكثر استدامة، ووجود حوافز للمصنعين، وتنفيذ حملات لرفع الوعي، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لتطبيق كل القوانين والتشريعات التي تعد في حيز التنفيذ.