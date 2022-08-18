الوزراء يستعرض استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

قدّمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرضًا حول تفعيل استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وتناولت الدكتورة ياسمين فؤاد ما تم من إجراءات وخطوات في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بوضع ضوابط للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيرة إلى أنه تم إعداد استراتيجية إرشادية لترشيد استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام (2021- 2030) بدعم من هيئة المعونة اليابانية، وبمشاركة الوزارات المعنية.

الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، تستهدف تخفيض التأثير السلبي للإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، من خلال وضع حد أدنى لسمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وصولاً لتخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية.

واستعرضت الوزيرة مجموعة من الإحصاءات العالمية، حيث أشارت إلى أن المخلفات البلاستيكية، التي يتم إلقاؤها سنوياً في البحار والمحيطات تصل إلى 23 مليون طن، وأن 80% من القمامة البحرية تأتي من مصادر أرضية، وأن نسبة المخلفات البلاستيكية في القمامة البحرية تصل إلى نحو 85%، فيما تصل نسبة الاكياس البلاستيكية التي يتم إعادة تدويرها إلى 1%.

وتطرقت «فؤاد» إلى الإجراءات المنفذة على المستوى الوطني، في مجال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وخاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات ذات الصلة، وكذا جهود دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، إلى جانب ما يتعلق بالدعم الفني وبناء القدرات بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال، فضلاً عن إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات التي من شأنها رفع الوعي البيئي حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان.

دراسة إصدار مواصفة للأكياس البلاستيكية

وأشارت الوزيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها على المستوى الوطني، والتي من بينها التنسيق مع البنك الدولي لإعداد دراسة حول آلية منهجية مدققة لحصر المخلفات البلاستيكية على السواحل المصرية، وكذا دراسة إصدار مواصفة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على أن يكون الحد الأدنى لسمك الكيس البلاستيك 55 مايكرون، إلى جانب دراسة إصدار مواصفة للأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي من مواد عضوية وقابلة للتحلل الحيوي الكامل طبقاً لما هو مطبق في العديد من الدول.

وسردت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال العرض، مهام الوزارات المعنية في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.